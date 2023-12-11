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11:24, 11 декабря 2023Россия

Стало известно о состоянии пережившего нападение овчарки в Москве младенца

РИА Новости: состояние пережившего нападение овчарки младенца стабильное

Фото: Pxhere

Врачи оценивают состояние младенца, пережившего нападение овчарки в Новой Москве, как стабильное. Об этом стало известно РИА Новости.

Ранее сообщалось, что собака напала на сидевшего в коляске ребенка, когда его мать на несколько минут зашла в дом. После нападения животного ребенка доставили в отделение реанимации. У него диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга с кровоизлиянием.

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Ранее в столичном управлении Следственного комитета России сообщили «Ленте.ру», что из-за нападения собаки на младенца в Москве возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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      Марк Леонов
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