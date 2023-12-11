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10:50, 11 декабря 2023Россия

Танки ВСУ атаковали сразу два региона России. Что известно о нападении?

Танки ВСУ атаковали населенные пункты в Белгородской и Брянской областях

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали из танков сразу два приграничных региона России — Брянскую и Белгородскую области.

Танковый обстрел регионов велся в воскресенье, 10 декабря. Под удар попали Шебекинский городской округ Белгородской области и Климовский район Брянской области

ВСУ выпустили 12 танковых снарядов по приграничным территориям. Близ Новой Таволжанки в Белгородской области зафиксировали девять танковых прилетов — снаряды упали в 600 метрах от населенного пункта. В свою очередь, в Брянской области один 125-миллиметровый снаряд упал рядом с селом Хоромное, еще два — близ населенного пункта Красное.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При танковых атаках никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Губернаторы Белгородской и Брянской областей и Минобороны информацию о танковых атаках на момент написания материала не комментировали.

Украина неоднократно пыталась атаковать российские регионы из танка

Впервые информацию о танковых атаках на регионы России подтвердили летом 2023 года. В июле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле из танка окраины хутора Старый Волоконовского района.

Осенью 2023 года об атаке из танка сообщили и в Брянской области — под удар в регионе попал приграничный пункт пропуска «Погар». В части региона также пришлось ввести режим ЧС из-за танковых обстрелов.

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Тогда же танковой атаке подвергалась и Курская область. ВСУ обстреливали село Козино из танка, минометов и «Града» одновременно.

В октябре российские регионы два дня подряд атаковали из танков. Сначала украинские военные открыли огонь по Белгородской области из советского танка Т-64. На следующий день под танковый обстрел попали населенные пункты Случевск, Ломаковка и Курковичи. Части жителей Стародубского района пришлось покинуть свои дома из-за танковых атак.

Украина обстреливает населенные пункты в приграничных регионах из советских танков Т-72, T-64 и Т-80.

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      Анастасия Шейкина
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