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10:51, 11 декабря 2023Ценности

Тина Кунаки и Эмили Ратаковски поделились совместными снимками в бикини

Фото: @tinakunakey

Модели Тина Кунаки и Эмили Ратаковски поделились совместными откровенными снимками и вызвали споры в сети. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) второй манекенщицы.

На размещенных фото девушки предстали перед камерой позирующими на пляже. Так, Кунаки примерила для съемки бикини, оформленное тонкими завязками и разноцветным принтом. Ратаковски, в свою очередь, продемонстрировала фигуру в раздельном красно-оранжевом купальнике.

Мнения подписчиков по поводу фотосессии разделились. «Вам больше нечего показать?», «Фото сосредоточены исключительно на попах. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, не делайте такие снимки», «Этот пост такой пустой и грустный», «Красивые девушки», «Ваши тела идеальные», «Невероятные», — высказывались они.

В ноябре Эмили Ратаковски снялась в откровенных нарядах для австралийской версии журнала Vogue и раскрыла подробности развода с мужем. По ее словам, в браке она была очень несчастна, но ей долго не хватало смелости уйти от супруга.

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      Мария Винар
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