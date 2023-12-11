Тренер «Вашингтона» заявил об иссякающих возможностях Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что возможности Овечкина начали иссякать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил результативность капитана клуба Александра Овечкина. Его слова приводит The Washington Post.

Карбери выразил обеспокоенность игрой российского нападающего. «В последнее время возможности начали иссякать — за исключением моментов после вбрасываний, и, очевидно, игра в спецбригадах изматывает его», — заявил тренер.

В сезоне-2023/2024 Овечкин повторил личный антирекорд по матчам без голов в Национальной хоккейной лиге. Форвард не может забить в десяти играх подряд.

Всего в текущем регулярном чемпионате Овечкин провел 25 матчей. На счету 38-летнего россиянина 5 голов и 11 результативных передач.