Овечкин повторил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

Форвард Овечкин не забил в десятом матче НХЛ подряд и повторил личный антирекорд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхокс» (4:2) форвард отметился результативной передачей, однако не забросил шайбу. Овечкин не смог забить в десятой подряд игре. Таким образом, он повторил личный антирекорд по матчам без голов. В последний раз россиянин смог поразить ворота соперников 19 ноября во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

8 декабря Овечкин первым из россиян в НХЛ достиг отметки в 1500 очков. Юбилейное очко форвард набрал в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старс». Россиянин сделал голевую передачу, а его команда потерпела поражение в серии буллитов (4:5).

В нынешнем сезоне Овечкин провел 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету 38-летнего россиянина 5 голов и 11 результативных передач.