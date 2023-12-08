Овечкин первым из россиян достиг отметки в 1500 очков в НХЛ

Александр Овечкин первым из россиян достиг отметки в 1500 очков в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин первым из россиян достиг отметки в 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Юбилейное очко форвард набрал в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старс». Россиянин сделал голевую передачу, а его команда потерпела поражение в серии буллитов (4:5).

Для достижения отметки в 1500 набранных очков Овечкину потребовалось 1370 матчей. В этих встречах он забросил 827 голов — это лучший результат из всех хоккеистов, кто набрал 1500 очков в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина пять голов и десять результативных передач.