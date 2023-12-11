ЦАХАЛ вывез десятки арестованных мальчиков и мужчин из Газы в нижнем белье

ООН: ЦАХАЛ вывез в неизвестном направлении раздетых до белья мальчиков из Газы

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали десятки мальчиков и мужчин, раздели их до нижнего белья, завязали глаза и вывезли из сектора Газа на грузовиках в неизвестном направлении. Об этом заявил официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, сообщает РИА Новости.

«Было трудно получить подтвержденную информацию. Что нам известно, так это то, что ЦАХАЛ задержал десятки палестинцев мужского пола. Предположительно, это пожилые мужчины, мальчики и известный палестинский журналист», — рассказал комиссар.

Он добавил, что в ходе операции израильские военные вели видеосъемку. По его словам, публикация видеоматериалов, на которых арестованные подвергаются унижающему достоинство обращению, является нарушением международного гуманитарного права и прав человека.

Представитель ООН не смог ответить каков статус этих арестованных лиц в соответствии с международным правом, но отметил, что организация ищет дополнительную информацию по делу.

Отмечается, что официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви объяснял, что ЦАХАЛ задерживают в Газе палестинцев призывного возраста для выявления террористов.

Ранее стало известно, что израильские военные задержали сотни палестинцев в Газе. По данным, предоставленным ЦАХАЛ, задержанные являются боевиками ХАМАС, которые сдались в плен, однако представители группировки настаивают на том, что это гражданские лица.