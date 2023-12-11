Украина получит британские противоминные корабли

Reuters: Великобритания передаст ВМС Украины два противоминных корабля Sandown

Великобритания в скором времени передаст Военно-морским силам (ВМС) Украины два противоминных корабля класса Sandown для усиления украинского флота в акватории Черного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление главы британского Минобороны Гранта Шаппса.

«Это усиление [украинского морского] потенциала знаменует начало новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и наших союзников по укреплению Украины в долгосрочной перспективе», — заявил британский военный министр. Он добавил, что теперь украинский флот сможет эффективнее «противостоять российской минной угрозе».

Тральщики-искатели мин типа Sandown находятся на вооружении Великобритании, Саудовской Аравии и Эстонии. Единственным назначением кораблей этого типа является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, без использования морских тралов.

Ранее в Соединенных Штатах Америки обеспокоились целесообразностью поставок военной техники на Украину. По информации MWM, в стране усилились противодействия относительно предоставления дополнительной военной помощи Украине. Это связано с тем, что Киев потерял слишком много военной техники, отправленной Западом.