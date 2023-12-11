Пострадавшую во время пожара россиянку заподозрили в поджоге дома

В Красногорске в поджоге дома с двумя смертями обвинили одну из потерпевших

Пожар в поселке таунхаусов «Рижский квартал» под Красногорском, в котором летально пострадали 29-летняя женщина и ее 51-летняя мать, могла устроить младшая из потерпевших. Об этом сообщает «360».

Во время разговора с изданием ее брат Максим сообщил, что женщина недавно прилетела к родителям из Колумбии. Вернувшись домой, она неадекватно себя вела и боялась, что за ней следят. В ночь пожара, по словам собеседника, отец потерпевшей неоднократно связывался с ним из-за состояния сестры. Максим не исключает, что именно она виновата в случившемся.

В этом уверен и отец. После спасения от огня мужчина заявил, что поджог дома совершила его 29-летняя дочь.

По данным следствия, в ночь на воскресенье, 10 декабря, в частном доме в коттеджном поселке «Рижский квартал» произошел пожар. Спастись удалось только мужчине, ему была оказана медицинская помощь. После ликвидации огня спасатели обнаружили двух женщин со следами термического воздействия.

Возбуждено уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ.

