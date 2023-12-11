В Германии заявили о колоссальном давлении российских войск на ВСУ

Welt: российские войска эффективно применяют «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ

Российские войска эффективно наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) с помощью крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Об этом журналист Кристоф Ваннер сообщил в репортаже для немецкого канала Welt.

Он отметил, что российские военные «оказывают колоссальное давление» на ВСУ, которое, по его словам, в перспективе будет расти. Журналист также обратил внимание на то, что, помимо позиций украинских войск, удары приходятся и на объекты критической инфраструктуры Украины.

Ранее экс-замминистра обороны республики Анна Маляр заявляла о сложной для ВСУ ситуации на на купянском, краснолиманском, артемовском, марьинском и авдеевском направлениях, где идут активные боевые действия.