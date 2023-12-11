В Словакии выразили несогласие с проведением переговоров о членстве Украины в ЕС

В парламенте Словакии Украину назвали не готовой к переговорам о членстве в ЕС

Украина не готова к проведению переговоров о ее членстве в Евросоюзе, для этого ей необходимо пройти еще очень длинный путь. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри, таким образом выразив несогласие с планами по старту переговоров на саммите ЕС 14-15 декабря.

«Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», –– сказал Кэри.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал Брюссель отказаться от переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он считает, что отчет Еврокомиссии о том, что страна выполнила четыре из семи предварительных условий для начала переговорного процесса, является ложным. Он также заявил, что Украина известна как одна из самых коррумпированных стран в мире.