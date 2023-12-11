Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 11 декабря 2023Мир

В Словакии выразили несогласие с проведением переговоров о членстве Украины в ЕС

В парламенте Словакии Украину назвали не готовой к переговорам о членстве в ЕС

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Украина не готова к проведению переговоров о ее членстве в Евросоюзе, для этого ей необходимо пройти еще очень длинный путь. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри, таким образом выразив несогласие с планами по старту переговоров на саммите ЕС 14-15 декабря.

«Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», –– сказал Кэри.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал Брюссель отказаться от переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он считает, что отчет Еврокомиссии о том, что страна выполнила четыре из семи предварительных условий для начала переговорного процесса, является ложным. Он также заявил, что Украина известна как одна из самых коррумпированных стран в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Танки ВСУ атаковали сразу два приграничных региона России

      Гимназист сломал однокласснице нос на уроке физкультуры в Петербурге

      Жена российского генерала посетила кладбище «Вагнера» и показала «зубы дракона»

      Число региональных конфликтов в 2023 году достигло максимума за 30 лет

      В российском городе пропали все автобусы и маршрутки

      В США заявили о пробеле в переговорах по помощи Украине и Израилю

      Россияне продолжили покупать золото вопреки рекордному росту цен

      Россияне стали покупать западные бренды в интернете

      Стало известно о готовящейся аварийной посадке самолета Ан-12 в регионе России

      В КНДР заявили о «бесполезной браваде» Южной Кореи и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости