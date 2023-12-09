«Россия принадлежит к другой цивилизации» Премьер Венгрии призвал сотрудничать с Москвой и не брать Украину в Евросоюз

Премьер Венгрии Орбан заявил о принадлежности России к другой цивилизации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому изданию Point заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации, однако это не повод отказываться от сотрудничества с Москвой.

Россия принадлежит к другой форме цивилизации. Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна. Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ: нет Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Политик подчеркнул, что Россию бесполезно сопоставлять со странами Запада. Он также напомнил, что большая часть мира отличается от Европы, и при отказе от сотрудничества с Москвой Европейский союз (ЕС) потеряет около третей земного шара. Орбан отметил, что придерживается позиции по разумному взаимодействию с Россией.

Орбан призвал Брюссель отказаться от переговоров о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии в очередной раз призвал отказаться от переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По его мнению, Киев не готов к членству, а европейцы не готовы принять республику.

Орбан считает, что отчет Еврокомиссии о том, что страна выполнила четыре из семи предварительных условий для начала переговорного процесса, является ложным. Он заявил, что Украина известна как одна из самых коррумпированных стран в мире.

Кроме того, у Киева существуют значительные проблемы в сельскохозяйственной сфере, которые препятствуют вступлению республики в блок. По его мнению, членство Украины невозможно без предварительной трансформации системы сельхозсубсидий Евросоюза.

Украина большая страна со значительным сельским хозяйством. Если вы позволите этому сельскому хозяйству войти в европейскую сельскохозяйственную систему, оно ее разрушит на следующий день. Последствия будут ужасными Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

6 декабря альянс правящих в Венгрии партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) внес в парламент страны резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом рассказал лидер фракции Мате Кочиш.

В Польше заявили о переходе Орбана на «откровенно российские позиции»

Лидер Гражданской коалиции Польши, кандидат в премьер-министры Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что правительство Орбана «откровенно перешло на российские позиции», венгерский премьер и не скрывает этого.

Мы имеем дело с правительством, которое откровенно перешло на российские позиции. Я убежден, что с сегодняшнего дня большинство лидеров будут принимать во внимание польское мнение, когда речь идет об украинских вопросах и когда речь идет об Венгрии и Орбане Дональд Туск лидер Гражданской коалиции Польши

Политик сообщил, что правительство Орбана блокирует решения, которые должны передать Польше 800 миллионов евро. Он подчеркнул, что озлоблен отсутствием урегулирования столь важного вопроса, и пообещал занять жесткую позицию на Европейском совете.

Между Орбаном и Евросоюзом произошли значительные разногласия из-за Украины

В начале декабря газета Politico писала, что в Европейском союзе назревает политический кризис, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество.

Венгерский премьер заявлял, что передача большего количества оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет победить Россию на поле боя, поэтому Будапешт выступает против увеличения военной помощи Киеву со стороны Евросоюза.

Обозреватель Zeit Ульрих Ладурнер считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи ВСУ. При этом он подчеркнул, что для Брюсселя поддержка украинской стороны стала «экзистенциальной необходимостью». Орбан может прибегнуть к угрозам права вето, если его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза проигнорируют, написал журналист.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс продолжит поддержку Украины вопреки политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов ради безопасности стран — членов блока.

Британский журнал Economist отмечал, что Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз, они также препятствуют против выделения помощи. По мнению издания, Киев может столкнуться с нехваткой денег уже в начале 2024 года. Без координированной отправки средств Украине ЕС может лишиться доверия постсоветской республики.

