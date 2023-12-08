Орбан выступил против принятия Украины в ЕС из-за лидерства по коррупции в мире

Орбан: ЕС не может принять Украину, поскольку она самая коррумпированная страна

Европейский союз (ЕС) не может и не готов принять Украину по целому ряду причин, особенно из-за того, что она является самой коррумпированной страной в мире. Против вступления Киева в объединение выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point.

«Венгрия — соседняя страна Украины. Отчет Еврокомиссии о выполнении четырех условий из семи — ложь. Украина, как известно, одна из самых коррумпированных стран в мире. Мы не можем принять решение о начале переговорного процесса о вступлении», — сказал политик.

По его словам, если все члены ЕС не согласятся, то решения по Украине не будет. Он добавил, что выступает за «хорошие сигналы» Украине от ЕС, поскольку она находится в затруднительном положении.

Ранее альянс правящих в Венгрии партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) внес в парламент страны резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.