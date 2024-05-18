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04:19, 18 мая 2024Бывший СССР

В окружении Зеленского усомнились в наличии брони от мобилизации

Советник главы Офиса Зеленского Подоляк усомнился в своей брони от призыва

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк усомнился в наличии у себя брони от мобилизации. Он пообещал проверить это с помощью похода в территориальный центр комплектования (ТЦК) для выяснения, есть ли у него обстоятельства призыва, об этом он сказал Радио Свобода, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Также Подоляк высказался о военнообязанных украинцах, уехавших за границу. По его словам, они могут беспрепятственно обновить данные в ТЦК, если находятся законно за пределами республики.

«Сбежавшие люди, то есть они не находятся на законных основаниях — это уже совсем другая категория. Министр иностранных дел Украины господин Кулеба четко объяснил, что, если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по процедуре. Если нарушили, безусловно, тогда будут соответствующие действия со стороны государства», — отметил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что повестки на Украине начнут вручать круглосуточно. Передача бумаг стала законна по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.

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      Александра Синицына
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