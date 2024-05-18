В Москве неизвестный проник в квартиру блогерши и избил ее утюгом

В Москве неизвестный проник в квартиру армянской блогерши Хачатрян и избил ее

В Москве неизвестный проник в квартиру армянского общественного деятеля и блогерши Мины Хачатрян. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Армения.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 17 мая, около 3:00. Злоумышленник стал душить женщину и бить ее по голове утюгом. Помощь позвала ее несовершеннолетняя дочь.

Нападавшего задержали. У Хачатрян диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Установлено, что мужчина пытался украсть ноутбук пострадавшей.

Известно, что Мина Хачатрян придерживается оппозиционных властям Армении взглядов и выступает против политики премьер-министра республики Никола Пашиняна.

9 мая в Армении начались митинги против делимитации границы с Азербайджаном. Тогда на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, одним из требований которых стала отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

17 мая член правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян заявил, что Пашинян не собирается уходить в отставку.