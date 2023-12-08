Орбан заявил о цивилизационном отличии России от Европы

Орбан: Россию нельзя сравнивать с ЕС, она принадлежит к другой форме цивилизации

Несмотря на цивилизационные отличия России от Европы, Европейский союз (ЕС) не должен отказываться от взаимоотношений с Москвой. Об этом в интервью Le Point заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан отметил, что Россия принадлежит к другой форме цивилизации и ее нельзя сравнивать с ЕС и Европой. «Исторически, политически, географически и традиционно это другая страна. Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ — нет. Хотя бы потому, что большая часть мира отличается от Европы», — объяснил премьер.

По словам Орбана, отказываться от диалога с Россией по данной причине также неразумно, необходимо рационально обсудить, как выстраивать отношения с Москвой, разработать план Б и новую стратегию. «Потому что она существует и она сильна. Конечно, между странами-членами ЕС существуют разногласия по этому вопросу», — констатировал он.

Ранее венгерский премьер заявил, что ЕС не может и не готов принять Украину по целому ряду причин. Он уточнил, что самой серьезной из них является самая высокая в мире коррумпированность страны.