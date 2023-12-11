В УК России предложили ввести еще одно смягчающее обстоятельство

В Госдуме предложили учитывать боевые заслуги при рассмотрении уголовных дел

В Госдуме предложили учитывать боевые заслуги при рассмотрении уголовных дел. Копия письма депутата Ивана Сухарева на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова поступила в редакцию RT.

По мнению Сухарева, заслуги граждан, защищавших интересы страны в ходе боевых действий, должны учитываться при вынесении приговоров. При этом депутат считает, что боевые заслуги не должны учитываться при назначении наказаний при наличии таких обстоятельств, как особая жестокость фигуранта в отношении малолетних или беременных, а также рецидив преступления.

Действующая редакция уголовного закона напрямую не относит боевые заслуги к смягчающим обстоятельствам. Вместе с тем в статье 61 УК говорится, что при назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих те обстоятельства, которые не перечислены в кодексе.

При наличии смягчающих обстоятельств подсудимый вправе рассчитывать на смягчение наказания, предусмотренного за совершение одного из преступлений, перечисленных в особой части УК.

Ранее в Госдуме захотели предоставить ветеранам спецоперации право на приоритетное трудоустройство. В беседе с «Лентой.ру» депутат Светлана Бессараб напомнила, что всю необходимую информацию вернувшиеся из зоны боевых действий граждане могут получить в центрах занятости.