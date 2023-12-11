Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 11 декабря 2023Россия

В УК России предложили ввести еще одно смягчающее обстоятельство

В Госдуме предложили учитывать боевые заслуги при рассмотрении уголовных дел

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

В Госдуме предложили учитывать боевые заслуги при рассмотрении уголовных дел. Копия письма депутата Ивана Сухарева на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова поступила в редакцию RT.

По мнению Сухарева, заслуги граждан, защищавших интересы страны в ходе боевых действий, должны учитываться при вынесении приговоров. При этом депутат считает, что боевые заслуги не должны учитываться при назначении наказаний при наличии таких обстоятельств, как особая жестокость фигуранта в отношении малолетних или беременных, а также рецидив преступления.

Действующая редакция уголовного закона напрямую не относит боевые заслуги к смягчающим обстоятельствам. Вместе с тем в статье 61 УК говорится, что при назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих те обстоятельства, которые не перечислены в кодексе.

При наличии смягчающих обстоятельств подсудимый вправе рассчитывать на смягчение наказания, предусмотренного за совершение одного из преступлений, перечисленных в особой части УК.

Ранее в Госдуме захотели предоставить ветеранам спецоперации право на приоритетное трудоустройство. В беседе с «Лентой.ру» депутат Светлана Бессараб напомнила, что всю необходимую информацию вернувшиеся из зоны боевых действий граждане могут получить в центрах занятости.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Воевавший за ВСУ актер сериала «Возвращение Мухтара» погиб на фронте

      ЦИК разрешил проведение выборов президента в регионах с военным положением

      Получить гражданство Турции станет сложнее

      В России предложили решение из-за случаев нападения на работников скорых

      Жительницы Феодосии пострадали в результате активации закрепленного к мопеду СВУ

      Москвичам предрекли сугробы рекордной величины

      Костомаров вышел на лед на коньках

      Объяснена загадка «неслучайного» появления генов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости