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05:07, 11 декабря 2023Мир

Великобритания создаст службу надзора за соблюдением санкций против РФ

Кабмин Великобритании создаст службу надзора за соблюдением санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Chris Helgren / Reuters

Кабмин Великобритании учредит новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации министерства по делам бизнеса и торговли королевства, служба имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) будет обладать рядом полномочий. В частности, она сможет выписывать штрафы нарушающим законодательство предприятиям, а также передавать уголовные дела на рассмотрение в управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).

Уточняется, что OTSI начнет работу в начале 2024 года. Она будет следить за деятельностью фирм, которые могут уклоняться от соблюдения санкций путем экспорта своей продукции через третьи страны.

7 декабря посла России Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании после введения новых санкций в отношении двух россиян, якобы связанных с хакерской группировкой .

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      Юлия Мискевич
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