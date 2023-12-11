Великобритания создаст службу надзора за соблюдением санкций против РФ

Кабмин Великобритании создаст службу надзора за соблюдением санкций против РФ

Кабмин Великобритании учредит новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации министерства по делам бизнеса и торговли королевства, служба имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) будет обладать рядом полномочий. В частности, она сможет выписывать штрафы нарушающим законодательство предприятиям, а также передавать уголовные дела на рассмотрение в управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).

Уточняется, что OTSI начнет работу в начале 2024 года. Она будет следить за деятельностью фирм, которые могут уклоняться от соблюдения санкций путем экспорта своей продукции через третьи страны.

7 декабря посла России Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании после введения новых санкций в отношении двух россиян, якобы связанных с хакерской группировкой .