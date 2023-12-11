Водителя автобуса объявили в розыск из-за попытки изнасилования школьницы

В Севастополе 12-летняя школьница сбежала от водителя-насильника

В Севастополе водителя автобуса заподозрили в попытке изнасилования школьницы и объявили в розыск. Об этом в понедельник, 11 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным следствия, 12-летняя девочка возвращалась из театрального кружка. Все было нормально, пока на конечной остановке она не подошла к водителю, чтобы оплатить проезд. Внезапно мужчина закрыл двери салона, схватил школьницу и начал ее домогаться. Девочке чудом удалось вырваться и сбежать.

Она обо всем рассказала родителям. По словам девочки, домогательства со стороны водителя общественного транспорта происходили и раньше. Родители написали заявление в полицию. Злоумышленника объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в Костроме 54-летний местный житель домогался маленькой дочери сожительницы. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

