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19:47, 11 декабря 2023Силовые структуры

Водителя автобуса объявили в розыск из-за попытки изнасилования школьницы

В Севастополе 12-летняя школьница сбежала от водителя-насильника

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Севастополе водителя автобуса заподозрили в попытке изнасилования школьницы и объявили в розыск. Об этом в понедельник, 11 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным следствия, 12-летняя девочка возвращалась из театрального кружка. Все было нормально, пока на конечной остановке она не подошла к водителю, чтобы оплатить проезд. Внезапно мужчина закрыл двери салона, схватил школьницу и начал ее домогаться. Девочке чудом удалось вырваться и сбежать.

Она обо всем рассказала родителям. По словам девочки, домогательства со стороны водителя общественного транспорта происходили и раньше. Родители написали заявление в полицию. Злоумышленника объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в Костроме 54-летний местный житель домогался маленькой дочери сожительницы. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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      Владимир Седов
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