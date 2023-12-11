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11:17, 11 декабря 2023Россия

Военно-транспортный самолет совершил аварийную посадку в российском регионе

Военно-транспортный Ан-12 совершил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре
СюжетАварийная посадка самолета
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военно-транспортный самолет Ан-12 с восемью людьми на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные авиационные службы.

По данным агентства, пострадавших среди находившихся на борту нет. Причина экстренной посадки пока не объявлена. Известно, что самолет летел из Нижневартовска.

Самолеты Ан-12 предназначены для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей.

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      Марк Леонов
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