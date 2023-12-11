Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 11 декабря 2023Мир

Вступление Украины в ЕС назвали финансовой бомбой для Европы

Депутат Мариани: вступление Киева в ЕС станет финансовой бомбой для Европы
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани в беседе с ТАСС назвал вступление Украины в Евросоюз (ЕС) тяжелым бременем для европейских семей.

«Вступление Украины в Евросоюз станет финансовой бомбой замедленного действия для европейских семей», — заявил он, подчеркнув, что европейские налогоплательщики уже потратили на Украину 88 миллиардов евро. Кроме того, более 70 миллиардов евро зарезервированы для Киева до 2027 года.

Мариани отметил, что выделенных денег будет недостаточно для финансирования «непомерных потребностей» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, политика ЕС в отношении Украины нежелательна не только для европейцев в тот момент, «когда инфляция уничтожает их сбережения», но и для самих украинцев, вынужденных страдать из-за отказывающихся говорить о мире «атлантических держав».

По мнению Мариани, жители европейских стран стремятся к миру, а одну из главных ролей в урегулировании конфликта должны сыграть Франция и Германия. «Если Париж и Берлин предпримут соответствующие шаги, у Европейского союза не останется другого выбора, кроме как последовать за ними», — заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против членства Украины в Евросоюзе. По его мнению, страна является одной из самых коррумпированных в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Танки ВСУ атаковали сразу два приграничных региона России

      Гимназист сломал однокласснице нос на уроке физкультуры в Петербурге

      Жена российского генерала посетила кладбище «Вагнера» и показала «зубы дракона»

      Число региональных конфликтов в 2023 году достигло максимума за 30 лет

      В российском городе пропали все автобусы и маршрутки

      В США заявили о пробеле в переговорах по помощи Украине и Израилю

      Россияне продолжили покупать золото вопреки рекордному росту цен

      Россияне стали покупать западные бренды в интернете

      Стало известно о готовящейся аварийной посадке самолета Ан-12 в регионе России

      В КНДР заявили о «бесполезной браваде» Южной Кореи и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости