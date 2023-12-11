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12:50, 11 декабря 2023Силовые структуры

Вымогавших у российского бизнесмена полмиллиарда рублей мужчин задержали

В Петербурге полиция задержала организатора похищения бизнесмена

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Петербурге полиция задержала организатора похищения бизнесмена, от которого требовали полмиллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Двоих его сообщников поймали на территории Чечни, а еще одного – в Краснодарском крае. В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Фигуранты заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что 20 октября соучредитель нескольких крупных фирм спустился на парковку к своей машине, где трое неизвестных в балаклавах запихнули его в микровтобус. В нем мужчине связали руки и ноги скотчем, а на пальцах закрепили плоскогубцы. Похитители хотели выяснить, где предприниматель хранит 500 миллионов рублей, однако он заявил, что дома в сейфе есть только около 50 миллионов рублей.

В результате злоумышленники взяли у него 100 тысяч рублей и ключ от квартиры, откуда в дальнейшем вынесли сейф. Потерпевшего оставили в машине на территории автозаправки.

По словам Волк, когда предприниматель вернулся домой, он заметил, что похитители перепутали сейфы и забрали не тот, в котором были миллионы.

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      Варвара Митина
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