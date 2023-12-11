Описана опасность взлома умных часов

SlashGear: хакеры могут использовать умные часы для слежки за пользователем

Авторы издания SlashGear описали опасность, связанную со взломом умных часов и прочих носимых аксессуаров. Материал доступен на сайте медиа.

По словам журналистов, в настоящее время им неизвестно о случаях массового взлома каких-либо носимых девайсов. «Риск взлома смарт-часов или фитнес-браслетов является скорее теоретическим, но он есть», — отметили специалисты.

Авторы рассказали, что наибольшая опасность кроется в Bluetooth-подключении носимого девайса к смартфону, через которое происходит обмен данными. В связи с этим пользователи должны обратить внимание на приложения, установленные на телефон, — они должны быть проверенными и загруженными из достоверных источников. Иначе хакеры могут использовать смарт-гаджет для слежки за владельцем девайса.

Журналисты посоветовали пользователям проверить список разрешений, выданных конкретным приложениям: «Не всем приложениям необходимо знать ваше местоположение, иметь доступ к вашим фотографиям».

В августе ученые рассказали, что ремешки умных часов и фитнес-браслетов могут содержать в себе опасные микробы и бактерии. Авторы собрали ремешки у 20 случайных пользователей, проверили их и выяснили, что в 85 процентах случаев они содержали в себе золотистый стафилококк (Staph aureus), 60 процентах — кишечную палочку (E. coli).