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19:09, 28 августа 2023Наука и техника

Описана опасность ремешков умных часов

CNET: ремешки для смарт-часов могут содержать опасные бактерии

Фото: Ziga Plahutar / Globallookpress.com

Ремешки умных часов и фитнес-браслетов могут содержать в себе опасные микробы и бактерии. Об этом сообщает издание CNET.

Журналисты медиа изучили исследование, опубликованное в журнале Scientific Research. В нем международный коллектив ученых описал, какие бактерии могут находиться на поверхности ремешков смарт-часов и фитнес-трекеров, если пользователи забывают их чистить.

Специалисты протестировали в лаборатории ремешки, которые получили от 20 случайных пользователей носимых аксессуаров. Браслеты были пластиковыми, силиконовыми, кожаными, металлическими и тканевыми. Выяснилось, что в 85 процентах случаев ремешки содержали золотистый стафилококк (Staph aureus), 60 процентах — кишечную палочку (E. coli), 30 процентах — синегнойную палочку (P. aeruginosa).

Авторы отметили, что наиболее заразными оказались браслеты из резины и пластика, наименьшее количество бактерий обнаружили на аксессуарах из золота и серебра. В заключении ученые отметили, что браслеты для умных часов и фитнес-трекеров нужно регулярно чистить с помощью дезинфицирующего спрея или влажных салфеток с содержанием этанола.

В июле стало известно, что в России вырос спрос на умные часы. В период с января по июнь 2023 года особой опулярностью пользовалась продукция малоизвестных китайских брендов, Apple и Xiaomi.

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    Андрей Ставицкий
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