Жена солиста «Руки Вверх!» показала внешность до родов

Жена солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова Регина Бурд показала внешность на фото до родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя бывшая певица поделилась снимком, сделанным во время последней беременности. На нем экс-участница группы «Сливки» позировала, сидя на диване в черном бюстгалтере и обнажающей живот юбке. При этом она не стала наносить макияж и убрала волосы назад.

«В нашу семью пришло настоящее долгожданное чудо — наш мальчик. Божья благодать. Начало нового периода для всей нашей семьи», — подписала автор поста.

Ранее в декабре сообщалось, что Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Супруга исполнителя родила музыканту сына.

Бурд и Жуков поженились в 2007 году. В браке у пары родились трое детей. Они воспитывают 15-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и девятилетнего Мирона. Также у певца есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.