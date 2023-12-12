Редкая мутация защитила женщину от болезни Альцгеймера

Cell: мутация Крайстчерч защитила от поздней фазы болезни Альцгеймера

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета объяснили загадочный случай колумбийки, которая избежала наследственной формы болезни Альцгеймера, несмотря на то, что ее родственники заболевали ранней деменцией в 40 лет. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Cell, от болезни ее защитили редкие варианты гена APOE.

Специалисты показали, что у женщины обе копии гена APOE, переданные от отца и матери, имели так называемую мутацию Крайстчерч. Ген APOE участвует в активации иммунных клеток мозга и является самым важным генетическим фактором риска развития болезни. В отличие от мутации Крайстчерч, которая известна своим протекторным действием в отношении болезни Альцгеймера, другие варианты гена APOE могут удваивать или утраивать риск деменции.

В ходе лабораторных экспериментов с участием генетически модифицированных мышей ученые выяснили, что мутация Крайстчерч разрывает связь между ранней фазой болезни Альцгеймера, когда в мозге накапливается белок, называемый бета-амилоидом, и поздней фазой, когда накапливается другой белок, называемый тау, вызывая упадок когнитивных функций. Таким образом, у пациентки отсутствовали симптомы болезни, несмотря на значительный уровень бета-амилоидов в ее мозге.

Болезнь Альцгеймера развивается в течение примерно 30 лет. Первые два десятилетия амилоид медленно накапливается в мозге, не вызывая побочных эффектов. Однако когда уровень амилоида достигает критической точки, начинается вторая фаза, которая включает в себя множество взаимосвязанных деструктивных процессов. Тау-белок образует нейрофибриллярные клубки, которые распространяются по мозгу, вызывая повреждения нейронов. На этой стадии уже не существует известных способов остановить или замедлить нейродегенерацию.

Родственники пациентки несли мутацию в гене под названием «пресенилин-1», из-за которой накапливание амилоида начинается в 20-летнем возрасте, в результате чего они быстро достигали фазы генерации нейрофибриллярных клубков. Сама колумбийка пока является единственным известным в мире человеком, который имеет комбинацию мутации в пресенилине-1 и мутации Крайстчерч. Последняя способствовала активации микроглии, которая удаляла агрегаты тау-белка.

Если ученым удастся сымитировать эффект мутации Крайстчерч, это откроет путь к разработке препаратов, делающих накопление амилоида безвредным.