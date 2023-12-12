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10:14, 12 декабря 2023Мир

Американские военные предложили Украине сосредоточиться на удержании территорий

NYT: США предложили Киеву удерживать территории и начать переговоры в 2024 году

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские военные предложили Украине сосредоточиться на удержании территорий и начать переговоры с Россией в конце 2024 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что военные США хотят, чтобы Украина сосредоточилась на удержании позиций и наращивании способности производить оружие в течение 2024 года. По их мнению, это создаст «достаточно убедительную угрозу», чтобы Москва могла рассмотреть возможность участия в серьезных переговорах.

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон проводят консультации по выработке стратегии для Украины из-за неудач в контрнаступлении, а также сложностей с выделением нового пакета помощи от США. По мнению американских чиновников, без изменения стратегии 2024 год может стать похожим на 1916-й в Первой мировой войне.

Кроме того, США отправят в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для выработки новой военной стратегии. Уточняется, что военачальник приедет из Германии, чтобы надолго остаться на Украине и давать командованию Вооруженных сил Украины более обстоятельные советы.

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      Семен Александров
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