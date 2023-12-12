США поработают над новой военной стратегией для Украины

NYT: США отправят в Киев генерал-лейтенанта Агуто для выработки новой стратегии

США отправят в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для выработки новой военной стратегии. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников.

«Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева», — сказано в материале.

Уточняется, что военачальник приедет из Германии, чтобы надолго остаться на Украине и давать командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) более обстоятельные советы. Присутствие Агуто в Киеве может стать шагом к отказу от неразмещения на Украине на постоянной основе военных советников, говорится в статье.

Ранее на Западе указали на невозможность восполнить военные арсеналы из-за Украины. В частности, военные склады и арсеналы армий членов Европейского союза (ЕС), опустошенные помощью Украине, вызывают тревогу у командующих армиями членов ЕС.

