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16:45, 12 декабря 2023Ценности

Арестованный российский блогер создал мерч по мотивам своего выступления в суде

Блогер Аяз Шабутдинов решил продавать мерч по мотивам своего выступления в суде

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Арестованный блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов придумал способ заработать, находясь в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Шабутдинов решил создать мерч по мотивам своего выступления в суде и продавать его. Так, блогер пришел в черной футболке с белой надписью «Предприниматель». При этом картинка на изделии походила на плакат, с которым предприниматель устраивал одиночный пикет в СИЗО.

По словам соратников Шабутдинова, прибыль от продаж планируют отправить на благотворительность.

В ноябре была раскрыта причина задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Сообщалось, что его задержали из-за заявления недовольной клиентки, которая была не согласна с условиями возврата средств за приобретенные курсы.

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      Екатерина Ештокина
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