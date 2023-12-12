Арестованный российский блогер создал мерч по мотивам своего выступления в суде

Блогер Аяз Шабутдинов решил продавать мерч по мотивам своего выступления в суде

Арестованный блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов придумал способ заработать, находясь в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Шабутдинов решил создать мерч по мотивам своего выступления в суде и продавать его. Так, блогер пришел в черной футболке с белой надписью «Предприниматель». При этом картинка на изделии походила на плакат, с которым предприниматель устраивал одиночный пикет в СИЗО.

По словам соратников Шабутдинова, прибыль от продаж планируют отправить на благотворительность.

В ноябре была раскрыта причина задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Сообщалось, что его задержали из-за заявления недовольной клиентки, которая была не согласна с условиями возврата средств за приобретенные курсы.