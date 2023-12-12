Британскую королевскую семью высмеяли в сети за неудачный фотошоп

Поклонники высмеяли в сети британскую королевскую семью за неудачный фотошоп на новом снимке. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре запечатлены принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин, которые обнимают своих сыновей — принцев Джорджа и Луи. Также перед камерой позировала принцесса Шарлотта, сидя в кресле. При этом все члены семьи были одеты в белые рубашки и черные джинсы. «Наша семейная рождественская открытка на 2023 год», — гласила подпись в публикации.

Однако фанаты заметили две особенности на данном фото. «Почему у принца Луи отсутствует один палец на руке?», «Это провал! На этом снимке есть лишняя нога», «Ужасный фотошоп. Луи как будто отрезали палец», «Где принц Луи потерял палец?», «Такое классное фото, но есть несколько смущающих меня деталей», — высказывались они.

В свою очередь, королевский историк (фамилия и имя не раскрываются) прокомментировал журналистам Dailу Mail снимок семьи. «Это не фотошоп. Луи просто согнул палец. Не беспокойтесь! Все конечности и принца и принцессы Уэльских тоже на месте», — с иронией объяснил собеседник издания.

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