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18:18, 12 декабря 2023Ценности

Британскую королевскую семью высмеяли в сети за неудачный фотошоп

Фото: Josh Shinner / Kensington Palace / Getty Images

Поклонники высмеяли в сети британскую королевскую семью за неудачный фотошоп на новом снимке. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре запечатлены принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин, которые обнимают своих сыновей — принцев Джорджа и Луи. Также перед камерой позировала принцесса Шарлотта, сидя в кресле. При этом все члены семьи были одеты в белые рубашки и черные джинсы. «Наша семейная рождественская открытка на 2023 год», — гласила подпись в публикации.

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Однако фанаты заметили две особенности на данном фото. «Почему у принца Луи отсутствует один палец на руке?», «Это провал! На этом снимке есть лишняя нога», «Ужасный фотошоп. Луи как будто отрезали палец», «Где принц Луи потерял палец?», «Такое классное фото, но есть несколько смущающих меня деталей», — высказывались они.

В свою очередь, королевский историк (фамилия и имя не раскрываются) прокомментировал журналистам Dailу Mail снимок семьи. «Это не фотошоп. Луи просто согнул палец. Не беспокойтесь! Все конечности и принца и принцессы Уэльских тоже на месте», — с иронией объяснил собеседник издания.

Ранее практикующий косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Кейт Миддлтон. По словам специалистки, монаршая особа выглядит визуально моложе благодаря «кройдонской подтяжке лица» — прическе, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел.

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      Мария Винар
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