Депутат описал свои драки с Жириновским в Госдуме и за ее пределами

Депутат первой Думы Минжуренко рассказал о двух своих драках с Жириновским

Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил около десятка драк в стенах Госдумы, часть из них произошла уже во время первого созыва, депутатов которого россияне избрали ровно 30 лет назад, 12 декабря 1993 года. Как «Ленте.ру» рассказал депутат перового созыва, член фракции «Выбор России», историк и дипломат Александр Минжуренко, он поучаствовал в двух из них.

«Сам я дрался с Жириновским два раза. Однажды выступать вышел депутат от ЛДПР, я даже не знал его фамилию, — вспомнил Минжуренко, — Выступил ужасно неудачно, хотя все выступающие от Жириновского обычно инструктировались им и декларировали его заготовку. А этот депутат, простой работяга, вызвался выступать сам, без разрешения босса: волнуется, не может перед залом внятно изложить свои мысли. Жириновский решил, что он просто опозорил фракцию. Выхожу в перерыве, слышу какую-то возню. Оказалось, Жириновский поймал в коридоре этого водителя и очень грубо его разносил: "Ты куда полез, тебе кто разрешил?"».

В этот момент, как отметил собеседник «Ленты.ру», со спины к Жириновскому подошел журналист, протянул через плечо диктофон. Лидер ЛДПР обернулся, увидел этого парня, и сразу ударил его несколько раз.

Журналист полетел как раз на меня, диктофон в одну сторону, очки — в другую. Я этого парня поймал, а Жириновский уже несется его добивать. В общем я поставил парня на ноги, встал и ударил налетевшего на нас Жириновского Александр Минжуренко экс-депутат

Затем, утверждает Минжуренко, между ними выросли «два его шкафа-телохранителя». Жириновский не смог больше ударить коллегу и начал кричать.

«Взбеленился, орет: "Да я тебя в лагерную пыль сотру!" Тогда как раз только вышла его книжка "Последний вагон на север". И вот Жириновский мне кричал из-за спин своих бодигардов: "В этом последнем вагоне первым будешь ты!" В общем нас растащили. Помню, что разнимал [Валерий] Борщев, он христианский демократ и против насилия».

Продолжение драки Минжуренко и Жириновского было уже в Таджикистане, куда они поехали в одной делегации. «Сцепились на глазах Верховного Совета этой республики. Потом насчитали в зале девять телекамер, которые нас снимали», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Первая драка в Думе первого созыва произошла уже в самом начале ее работы, и ее участником также был Жириновский. 14 января 1994 года он повздорил в думской столовой с представителем Партии российского единства и согласия (ПРЕС) Марком Горячевым из-за места в очереди. А одна из самых известных драк произошла 9 сентября 1995 года. Парламентарии обсуждали кризис на Балканах, когда лидер Национально-республиканской партии России Николай Лысенко сорвал крест с лишенного сана священника Глеба Якунина под крик Жириновского: «Коля, бей его, души, рви рясу!» Сам лидер ЛДПР тогда оттаскал за волосы члена депутатской группы «Новая региональная политика» Евгению Тишковскую.

Срок полномочий Госдумы I созыва истек 15 января 1996 года. За время своей работы она приняла 461 закон, из которых 310 вступили в действие. Среди них — российский Гражданский кодекс и амнистия членов ГКЧП и противников Ельцина в период конституционного кризиса.

