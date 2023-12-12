Сроки поставок импортных автозапчастей в Россию выросли до полутора лет

«Известия»: сроки поставок импортных автозапчастей в Россию выросли до 1,5 года

Россиянам с иностранными автомобилями в 2023 году приходится ждать импортных автозапчастей более года — срок поставок уже может доходить до полутора лет. Такие данные уточнили местные страховые компании в разговоре с «Известиями».

Например, один из клиентов «Абсолют Страхования» ждал доставку бачка AdBlue для Mercedes из-за рубежа 18 месяцев — с мая 2022 года. Колесный диск для Mercedes привезли через 16 месяцев с момента заказа в июне прошлого года. Тренд подтвердили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Среди самых труднодоступных комплектующих — детали японских и корейских авто, например Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai, рассказал генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи. Эксперты объясняют, что долго ждать клиентам приходится из-за задержек грузов на таможне на фоне санкций и препятствий в отправке деталей на стороне производителя без объяснения причин.

За 2023 год автозапчасти, которые и так трудно получить, подорожали на 7-17 процентов на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту. Сильнее всего подорожание коснулось запчастей, которые не выпускаются в России: ремни газораспределительного механизма подорожали на 5-10 процентов, аккумуляторы — на 15 процентов.