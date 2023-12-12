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10:19, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезду «Дома-2» обокрали в Москве

Бывшую участницу «Дома-2» Алиану Устиненко обокрали в Москве

Фото: @aliana1001

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Алиану Устиненко обокрали в Москве. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я немного в шоке… Просто из дома пропала крупная сумма денег. Как, что, почему — я просто не понимаю, пытаемся это выяснить», — написала Устиненко. По ее словам, из посторонних людей в ее квартире находились няня и сотрудница клининговой компании.

Звезда «Дома-2» рассказала, что после обнаружения пропажи она вызвала полицию, однако найти украденные деньги не удалось. «Ситуация — огромный урок. И камеры сделаем и все остальное. Каждое происшествие заставляет нас задуматься, что-то поменять, набраться опыта», — заключила она.

В октябре стало известно, что против участника шоу «Дом-2» Александра Гобозова возбудили уголовное дело о разбое. Звезду реалити отправили под домашний арест.

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      Олег Давыдов
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