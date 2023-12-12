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14:55, 12 декабря 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ обвинил Киев в игнорировании бедственного положения армии

Генерал ВСУ Кривонос: Киев игнорирует бедственное положение украинской армии

Фото: Reuters

Власти Украины игнорируют бедственное положение и большие потери украинской армии. В этом Киев обвинил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране», — сказал Кривонос, отметив, что правительство не осознает реального числа потерь.

Генерал подчеркнул, что военных такое отношение выводит из себя. «Власть дразнит тигра, который может жестко ответить», — заключил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о провале контрнаступления. «Надежды были, но они не оправдались», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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