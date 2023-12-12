Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам

Колокольцев обратился к Володину из-за рейдов депутатов Думы по наливайкам

Глава МВД Владимир Колокольцев написал письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за того, что некоторые депутаты устраивают рейды по так называемым наливайкам и привлекают к этому СМИ, из-за чего может сложиться впечатление, что полиция бездействует. Об этом сообщает РБК.

По словам Колькольцева, полиция не занимается надзором за торговлей. К тому же сейчас действует мораторий на внеплановые проверки ИП и юрлиц. Однако некоторые парламентарии этот запрет игнорируют и устраивают так называемые общественные рейды по наливайкам.

В качестве примера глава МВД привел ноябрьский рейд депутата Бийсултана Хамзаева, который участвовал в так называемой закупке в одной из торговых точек вместе со съемочной группой программы «Вести — Дежурная часть». Тогда Хамзаев в эфире передачи заявил, что у него есть вопросы к органам внутренних дел из-за работы наливаек.

Письмо было разослано в начале декабря в том числе всем членам парламента от «Единой России». Один из депутатов заявил, что в Думу приходит так много писем, что «это рутинная работа».