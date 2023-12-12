Число голодающих в Африке достигнет рекорда

Reuters: число голодающих в Африке достигнет рекордных 49,5 миллиона в 2024 году

В 2024 году число голодающих жителей Западной и Центральной Африки достигнет рекордных 49,5 миллиона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

Согласно прогнозам, число голодающих на три процента превысит показатель 2023 года. Количество людей, которые столкнуться с серьезным голодом, может вырасти до 6,2 миллиона — это на 16 процентов больше, чем в текущем году. Причинами ухудшения ситуации стало сочетание изменения климата, высоких цен на продукты питания и конфликтов на территории региона.

Во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН) отметили, что финансирование, которое требуется для решения проблемы, не соответствует темпам ее роста. Сейчас более двух третей домохозяйств в Западной и Центральной Африке не могут позволить себе питаться здоровой едой. Стоимость питательного рациона на один день в центральной части Сахеля на 110 процентов превышает ежедневный минимальный заработок в регионе.

В сентябре сообщалось, что число голодающих в мире достигло рекордного с 2005 года уровня. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, к настоящему моменту в крайней бедности вынуждены жить 1,2 миллиарда человек.