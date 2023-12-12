Госдума приняла закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе ФСБ

ГД проголосовала в III чтении за закон о праве проходить срочную службу в ФСБ

Госдума приняла закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Это следует из карточки документа на портале обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Депутаты проголосовали за документ в III чтении.

«Рассмотрение законопроекта Государственной Думой: принять закон», — сообщается на портале Думы.

Принятый Госдумой законопроект также устанавливает ограничения на прохождение срочной службы в ФСБ — попасть в погранслужбу по призыву не смогут лица с иностранным гражданством, видом на жительство, наркопотребители и иностранные агенты.

6 декабря стало известно, что в Госдуме захотели разрешить россиянам проходить срочную службу в органах ФСБ. Впоследствии депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что поправки о службе срочников в ФСБ в случае их принятия будут распространяться только на Пограничную службу.