Госдума приняла закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе ФСБ
Госдума приняла закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Это следует из карточки документа на портале обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
Депутаты проголосовали за документ в III чтении.
«Рассмотрение законопроекта Государственной Думой: принять закон», — сообщается на портале Думы.
Принятый Госдумой законопроект также устанавливает ограничения на прохождение срочной службы в ФСБ — попасть в погранслужбу по призыву не смогут лица с иностранным гражданством, видом на жительство, наркопотребители и иностранные агенты.
6 декабря стало известно, что в Госдуме захотели разрешить россиянам проходить срочную службу в органах ФСБ. Впоследствии депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что поправки о службе срочников в ФСБ в случае их принятия будут распространяться только на Пограничную службу.