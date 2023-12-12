Хозяин прачечной призвал отказаться от кондиционера для белья и нашел ему замену

Владелец сети прачечных и экологичного бренда чистящих средств Allavare Эд Уиллс из Уэльса призвал отказаться от кондиционера для белья и нашел ему дешевую замену. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хозяин компании отметил, что указанное средство способствует появлению воскового слоя на одежде, что приводит к уменьшению впитывающей способности полотенец и задерживанию в ткани загрязнений и неприятных запахов.

Также он заявил, что со временем частицы кондиционера накапливаются в стиральной машине, повышая вероятность образования плесени. Кроме того, по словам эксперта, содержащиеся в продукте химические вещества могут навредить коже и вызвать раздражение.

В качестве доступной и безопасной альтернативы специалист предложил использовать дистиллированный уксус.

В августе блогерша Любовь Гончарова назвала россиянам дешевую замену кондиционеру для белья. По словам эксперта, придать мягкость вещам поможет поваренная соль. Ее потребуется поместить в стиральную машину вместе с порошком в пропорции один к одному.