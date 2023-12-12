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15:19, 12 декабря 2023Наука и техника

Huawei построит во Франции завод

Reuters: новый завод Huawei начнут строить во Франции в 2024 году

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китайская корпорация Huawei построит завод во Франции несмотря на проблемы в Европе. Об этом сообщает Reuters.

По информации инсайдеров, Huawei начнут строительство завода во Франции в 2024 году. Источники рассказали, что IT-гигант планировал запустить строительство в 2020 году и даже выделил инвестиции в размере 200 миллионов евро, но планы пришлось изменить из-за пандемии COVID-19.

Авторы агентства отметили шаткое положение Huawei на европейском рынке и нахождение под американскими санкциями. Французские власти фактически запрещали местным операторам использовать оборудование для сотовой связи от Huawei, но в 2022 году все же решили продлить лицензию компании. Источники отмечают, что Китай является третьим по величине торговым партнером Франции после Европейского Союза и США.

Во Франции ожидают открытие объекта в 2025 году. Завод будет располагаться в коммуне Брюмат, которая находится недалеко от Страсбурга. Известно, что завод будет производить оборудование для сетей мобильной связи. Huawei не ответила на запрос о комментарии.

Ранее авторы Bloomberg заявили, что Huawei удалось обойти ограничения США, заместив иностранные детали, необходимые для производства смартфонов, на местные. В ответ американские регуляторы начали расследование в отношении партнеров китайской корпорации.

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      Андрей Ставицкий
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