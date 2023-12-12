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10:46, 12 декабря 2023Силовые структуры

После падения детей в яму с кипятком в российском регионе возбудили дело

СКР возбудил дело после падения детей в яму с кипятком в Ивановской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ивановской области следователи возбудили уголовное дело после падения детей в яму с кипятком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным следствия, утром 12 декабря возле школы на улице Пушкина в городе Южа пятеро учеников провалились в яму, образовавшуюся в результате аварии трубопровода. Дети получили термические ожоги ног. На место происшествия работают следователи и криминалисты.

В ходе расследования будет проверена работа сотрудников ресурсоснабжающей организации.

В октябре стало известно, что житель Санкт-Петербурга получил ожог полового органа из-за взрыва зажигалки в штанах.

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      Любовь Ширижик
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