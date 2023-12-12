Официально не поставляемый в Россию бренд из Китая вошел в топ продаж

Автостат: кроссоверы Lixiang вошли в топ продаваемых в декабре машин

Официально не поставляемый в Россию китайский бренд Lixiang стал одной из самых продаваемых марок в стране с четвертого по десятое декабря. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За неделю было продано 367 автомобилей торговой марки из КНР, таким образом Lixiang стал самым успешным брендом, который не имеет официального представительства в России. Сейчас кроссоверы Lixiang завозятся только серыми дилерами. В топ-11 компания вошла, уступив одну позицию корейской KIA, чьи продажи составили 381 автомобиль.

Самыми популярными автомобилями за неделю стали Lada (6269 машин), Haval (3221), Chery (2705), Geely (2634) и Changan (1480). Также в десятку вошли китайские суббренды Exeed (792), Omoda (741), Tank (465) и российский «Москвич» (457).

Lixiang выпускает автомобили с 2022 года. В России пока продаются лишь электрокроссоверы L7, L8 и L9, самый доступный из которых стоит от 6,4 миллиона рублей. Стоимость самого дорого L9 у дилеров в России доходит до 12 миллионов.

По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, за девять месяцев 2023 года запас нераспроданных автомобилей китайских брендов на складах российских дилеров достиг 175 тысяч. По его словам, в 2022 году наблюдалась обратная картина: автомобилей не хватало, а теперь производителям надо конкурировать за покупателя. Удалов объяснил скопление автомобилей снижением числа выданных кредитов из-за роста ключевой ставки и повышением утилизационного сбора, которое привело к росту цен.