Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Конституции

«Роскосмос»: космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) космонавты поздравили россиян с Днем Конституции. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!», — заявил Кононенко.

В сообщении госкорпорации отмечается, что «Конституция — фундамент, объединяющий наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое».

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Максим Харламов заявил, что в 2028 году на космодроме Восточный будет завершено создание филиала предприятия.