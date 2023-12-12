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13:30, 12 декабря 2023Наука и техника

Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Конституции

«Роскосмос»: космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Кадр: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) космонавты поздравили россиян с Днем Конституции. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!», — заявил Кононенко.

В сообщении госкорпорации отмечается, что «Конституция — фундамент, объединяющий наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое».

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Максим Харламов заявил, что в 2028 году на космодроме Восточный будет завершено создание филиала предприятия.

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      Иван Потапов
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