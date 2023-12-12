Раскрыты детали дела готовивших нападение на здание ФСБ в Москве

«Ъ»: сторонники ИГ планировали взорвать приемную ФСБ в Москве 1 мая 2022 года

Шестеро сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» готовились совершить нападение на приемную ФСБ в здании на Лубянке в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время их судят во 2-м Западном окружном военном суде. На скамье подсудимых дагестанец Гаджимурад Гасаналиев и пятеро уроженцев Таджикистана: Манучехр Буриев, его двоюродный брат Раджабали Буриев, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров. Они не признают своей вины.

Гособвинитель заявил, что фигуранты в возрасте от 19 до 25 лет официально нигде не работали, подрабатывая курьерами. Они встречались на съемных квартирах и планировали 1 мая 2022 года устроить взрыв в здании ФСБ с последующей стрельбой по прохожим из автоматов, чтобы потребовать вывода российских войск из Сирии.

Их сообщник 23-летний Мероб Хаитов вел наблюдение у здания ФСБ. Однако спецслужбы опередили террористов и задержали их. Хаитов пошел на сотрудничество и рассказал о роли каждого подельника. Он уже осужден на 12 лет колонии.

Прокурор запросил для его сообщников от 16 до 25 лет заключения.

Судебный процесс над сторонниками ИГ начался в октябре 2023 года.