Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 12 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыты детали дела готовивших нападение на здание ФСБ в Москве

«Ъ»: сторонники ИГ планировали взорвать приемную ФСБ в Москве 1 мая 2022 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Шестеро сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» готовились совершить нападение на приемную ФСБ в здании на Лубянке в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время их судят во 2-м Западном окружном военном суде. На скамье подсудимых дагестанец Гаджимурад Гасаналиев и пятеро уроженцев Таджикистана: Манучехр Буриев, его двоюродный брат Раджабали Буриев, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров. Они не признают своей вины.

Гособвинитель заявил, что фигуранты в возрасте от 19 до 25 лет официально нигде не работали, подрабатывая курьерами. Они встречались на съемных квартирах и планировали 1 мая 2022 года устроить взрыв в здании ФСБ с последующей стрельбой по прохожим из автоматов, чтобы потребовать вывода российских войск из Сирии.

Их сообщник 23-летний Мероб Хаитов вел наблюдение у здания ФСБ. Однако спецслужбы опередили террористов и задержали их. Хаитов пошел на сотрудничество и рассказал о роли каждого подельника. Он уже осужден на 12 лет колонии.

Прокурор запросил для его сообщников от 16 до 25 лет заключения.

Судебный процесс над сторонниками ИГ начался в октябре 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Они должны увидеть, что это действительно бесполезно» Чешский генерал призвал к запугиванию России во избежание войны

      Анонсированы масштабные изменения в жизни россиян после Нового года

      Раскрыты детали дела готовивших нападение на здание ФСБ в Москве

      Опечатанное полицейскими изъятое пиво пропало в российской регионе

      В Москве десятки тысяч школьников подготовятся к ЕГЭ по-новому

      При пожаре в Москве пострадали семь человек

      США выразили обеспокоенность из-за возможного использования ЦАХАЛ белого фосфора

      Стало известно о сбое в работе мобильного оператора на Украине

      Представитель Захаряна рассказал о сложностях футболиста в «Реале Сосьедад»

      Глава российского региона притворился участником СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости