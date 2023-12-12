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10:10, 12 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали последствие отсутствия помощи ЕС

Вице-премьер Стефанишина: Украина окажется на грани выживания без помощи ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна окажется на грани выживания, если Европейский союз (ЕС) не выделит финансирование в размере 50 миллиардов евро. Ее слова о последствии отсутствия помощи ЕС приводит газета Financial Times (FT).

Она допустила, что если Евросоюз не выделит финансирование, то может быть промежуточное решение. При этом, по ее словам, это оставит республику «на грани выживания с нулевой [финансовой] предсказуемостью на целый год».

Как рассказала Стефанишина, ей не дали никаких обещаний, что Киев получит 50 миллиардов евро от ЕС в какой-либо форме. Она подчеркнула, что альтернативный вариант поставит под угрозу стабильность республики. Кроме того, как утверждает вице-премьер, неспособность Евросоюза согласовать финансовый пакет для Украины и начать переговоры по ее вступлению в объединение Киев рассмотрит как «провал всего ЕС».

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Писонеро призвала срочно согласовать 50 миллиардов евро на финансирование украинской стороны на 2024-2027 годы. Она уточнила, что в случае отсутствия решения по пакету помощи Украина перестанет получать средства в начале следующего года.

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      Кристина Есикова
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