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15:19, 11 декабря 2023Мир

В Евросоюзе указали на срочность согласования 50 миллиардов евро для Украины

ЕК: необходимо срочно согласовать 50 млрд евро для Украины на 2024-2027 годы
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Virginia Mayo / AP

Необходимо срочно согласовать 50 миллиардов евро на финансирование Украины на 2024-2027 годы. На это указала представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Писонеро, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в случае отсутствия решения по этому вопросу Киев перестанет получать средства в начале 2024 года.

«Важно достичь соглашения, чтобы Украина смогла получать поддержку в начале следующего года, и мы призываем сделать это как можно быстрее», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз (ЕС) пытается принять решения по Украине, по которым нет консенсуса, но Венгрия будет действовать в своих интересах.

Кроме того, стало известно о возможном переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на март 2024 года из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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      Семен Александров
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