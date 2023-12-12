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10:45, 12 декабря 2023Бывший СССР

На Украине отправили в архив пособия НАТО на фоне провала контрнаступления

Секретарь СНБО Украины Данилов отправил в архив учебные пособия НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью BBC, что отправил в архив учебные пособия НАТО на фоне провала контрнаступления.

Данилов назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения очень трудной, отметив, что старые учебники для ведения боевых действий, в том числе пособия НАТО, «следует отправить обратно в архив». По его мнению, конфликта подобного российско-украинскому еще не было. Он также подчеркнул, что Украина будет счастлива, если США решат одобрить пакет финансирования на 60 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон проводят консультации по выработке стратегии для республики из-за неудач в контрнаступлении и сложностей с выделением нового пакета помощи от США. По данным источников The New York Times, американская сторона настаивает на консервативной стратегии, в основе которой лежит сохранение контроля над территориями.

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      Кристина Есикова
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