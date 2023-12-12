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14:04, 12 декабря 2023Бывший СССР

У крупнейшего мобильного оператора Украины начались обыски

«Страна.ua»: в офисе крупнейшего оператора Украины «Киевстар» проходят обыски

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В главном офисе крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар» начались обыски и изъятие документов. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По их данным, произошедшие ранее сбои в работе мобильной сети могут быть связаны с обысками. В рамках какого дела проходят следственные мероприятия пока неизвестно.

В то же время другие источники сообщают, что перебои в работе оператора вызваны хакерской атакой на ядро компании. Они утверждают, что обысков в «Киевстаре» не проводилось.

Ранее стало известно, что в работе крупнейшего мобильного оператора на Украине произошел сбой. Об отсутствии связи и домашнего интернета рассказали жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других населенных пунктов.

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      Александр Курбатов
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