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17:47, 12 декабря 2023Бывший СССР

Назарбаев заявил о близости мира к ядерной катастрофе

Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В настоящий момент мир как никогда близок к ядерной катастрофе. Об этом заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания «Астана клуба», передает пресс-служба бывшего лидера государства.

«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно», — заявил Назарбаев.

Он напомнил, что на заседании «Астана клуба» в ноябре 2019 года он предложил создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе. При этом он подчеркнул, что Белоруссия «никому не угрожает».

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      Алевтина Запольская
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