Назван неочевидный симптом невроза

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что даже люди, ведущие здоровый образ жизни, сталкиваются со скачками давления. Как объяснила врач в своем Telegram-канале, эта проблема может быть вызвана неврозом.

По словам Кореневич, в 95 процентах случаев, когда человек чувствует себя плохо, у него повышено давление. Причем его скачки вызывают недоумение, так как от них не застрахованы даже приверженцы здорового образа жизни, отметила кардиолог. «У многих возникает закономерное недоумение. Что происходит? Я стараюсь, выполняю рекомендации врачей. Ни грамма алкоголя, кофе давно забыт, жирное, жареное, сладкое и соленое под строгим запретом, а давление продолжает скакать», — отметила специалистка.

Плохое самочувствие в таких случаях врач назвала неочевидным симптомом невроза, а причиной недомогания — выброс адреналина в ответ на негативные эмоции. Причем выброс гормона невозможно нейтрализовать лекарствами, предупредила врач. Состояние стабилизируется только тогда, когда человеку удается успокоиться.

«Поиск и устранение накопленных переживаний и негатива, которые прорываются наружу в самый неподходящий момент, поможет избавиться от невроза, — объяснила напоследок Кореневич. — Образно выражаясь, ваш чердак уже основательно переполнен ненужным хламом. Нужна генеральная уборка, чтобы убрать переживания и негативные эмоции, вытесненные глубоко в подсознание».

Ранее Анна Кореневич назвала приводящие к запечатыванию сосудов продукты. В частности, она включила в этот список сладости и призвала отказаться от них.