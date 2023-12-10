Кардиолог назвала приводящие к запечатыванию сосудов продукты

Кардиолог Кореневич: избыток сахара может привести к запечатыванию сосудов

Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала продукты, которые могут привести к запечатыванию сосудов. Вопреки распространенному мнению, атеросклероз провоцирует не переизбыток жирного мяса или сала, а сахара, уточнила медик на своем YouTube-канале.

Специалист посоветовала ограничить употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, изделий из белой муки, сладостей и быстрых каш.

«Каждая конфета организму вредна. И дело тут не только в лишнем весе, но и в атеросклерозе и проблеме с сосудами», — подчеркнула Кореневич.

По словам медика, чрезмерная любовь к продуктам с добавленным сахаров отражается на внешности. Из-за гликации коллагена злоупотребление сладким может вызвать морщины, дряблость и провисание контуров лица.

Риск запечатывания сосудов повышает недостаток физической активности, злоупотребление алкоголем и курение, резюмировала врач.

Ранее врач-кардиолог Александра Заховаева рассказала, что от йогурта на завтрак лучше отказаться, поскольку в это время он приносит минимум пользы. Врач отметила, что этот продукт богат кисломолочными бактериями, однако после пробуждения он не принесет пользы.

Йогурт и прочие кисломолочные продукты, добавила она, нужно есть как минимум через два часа после завтрака, а лучше оставить на ужин.